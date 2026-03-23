Mauricio Pochettino lâche ses vérités sur son passage mouvementé au PSG

Venu remplacer un Thomas Tuchel limogé juste avant Noël, Mauricio Pochettino incarnait l’espoir au Paris Saint-Germain. L’entraîneur argentin jouissait d’une belle réputation après avoir atteint la finale de la Ligue des Champions avec Tottenham. Sur le papier, l’ancien défenseur des Rouge et bleu n’a pas réussi à décrocher le Graal, mais il a atteint les demi-finales quelques mois seulement après son arrivée en éliminant tour à tour le FC Barcelone en huitièmes et le Bayern Munich en quarts, avant de buter sur Manchester City. Limogé en juillet 2022, Pochettino a quitté la capitale avec un seul titre de champion de France (2022), une Coupe de France (2021) et avec le souvenir d’une nouvelle remontada subie par le PSG en C1 face au Real Madrid en 2022.

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Un environnement trop toxique pour l’Argentin

Autant dire que l’Argentin n’est pas parti en laissant un souvenir impérissable, même s’il a dû composer avec plusieurs difficultés telles que la guerre des gardiens entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas et la présence du trio Mbappé-Messi-neymar. Un trident exceptionnel au niveau marketing, mais qui a le plus souvent mis l’équipe parisienne en difficulté. Ce soir, le sélectionneur des États-Unis a profité d’une interview accordée à L’Équipe pour revenir sur cette saison et demie passée dans la capitale française. «Paris est un bon souvenir. Peut-être que les gens l’oublient mais, quand on remet les choses en perspective, nous sommes arrivés en janvier avec le COVID, avec plusieurs joueurs blessés, une équipe troisième de la L1 : la situation ne répondait pas aux normes d’un staff technique qui débarque», a-t-il déclaré, avant d’avouer qu’il a su que son aventure en France allait se terminer dès le coup de sifflet final de ce huitième de finale retour perdu face au Real Madrid de Benzema en 2022.

«Je savais qu’au coup de sifflet final de ce huitième de finale, mon temps à Paris était fini. (…) Je le savais parce qu’à Paris, l’objectif est de gagner la Ligue des champions. Pas la Ligue 1 ou la Coupe de France. Vous conviendrez aussi que le club se trouvait dans une situation politique complexe à cette époque. Et quand je dis ça, je parle politique sportive. Les supporters n’étaient pas contents, il y avait des manifestations, il y avait… Il y avait un manque de stabilité pour atteindre des objectifs importants comme remporter la Ligue des Champions. (…) Ce qui est sûr, c’est que la défaite à Madrid a été notre arrêt de mort. Ce jour-là, tu sens que l’aventure se termine.»

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Pochettino voulait quitter le PSG six mois après son arrivée

Conscient que la Ligue des Champions aurait un impact sur son avenir à Paris, Pochettino n’a pas oublié de tacler l’instabilité du club de la capitale. Un constat que l’on peut difficilement lui reprocher au vu des changements payants apportés depuis le début de l’ère Luis Enrique. Aujourd’hui, le PSG affiche plus de cohérence et ses têtes pensantes (Nasser al-Khelaïfi, Luis Campos, Luis Enrique) marchent toutes vers un seul objectif précis : la réussite sportive et non la mise en avant du côté bling-bling. Pochettino a d’ailleurs confié que cet environnement d’avant l’avait conduit à penser à un départ dès l’été 2021, six mois seulement après son arrivée. L’Argentin a même confirmé que Tottenham et d’autres formations l’avaient sollicité.

« Pas seulement Tottenham. D’autres très grands clubs aussi. (…) Quand cette saison de six mois s’est achevée, il y avait un peu de… Enfin, avec cette histoire de COVID, la situation au club, cela a créé une instabilité. Dans tous les domaines. Il y avait une période de changement, des situations inconfortables, des situations qui… Qui ne donnaient pas l’impression qu’il était possible de travailler dans un environnement stable, comme il existe aujourd’hui. J’appréciais mon expérience au PSG. Mais j’avais d’autres options dont j’ai fait part au club qui a pris le parti de n’en écouter aucune. » La fin de l’aventure de Pochettino à Paris a décidément été un chemin de croix pour tout le monde.