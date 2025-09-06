La révélation fracassante d’un agent sur le transfert avorté d’Hugo Ekitike à Newcastle

Dans un entretien accordé à Tuttosport, l’agent Ali Barat est revenu sur le mercato estival et a révélé une anecdote marquante concernant Hugo Ekitiké. « Je travaillais pour l’Eintracht Francfort afin de le faire venir à Newcastle. Je suis resté dix jours en Allemagne. Nous avions trouvé un accord avec le club et avec le joueur, puis Liverpool l’a appelé et il a choisi Anfield », a confié l’agent.

La suite après cette publicité

Arrivé à Francfort en 2023 après une période compliquée au Paris Saint-Germain, Hugo Ekitiké a rapidement retrouvé confiance et efficacité en Bundesliga. Ses performances ont convaincu Liverpool de miser gros sur lui cet été, en déboursant 90 millions d’euros pour s’attacher ses services. À seulement 23 ans, l’attaquant français rejoint ainsi un club du top mondial, confirmant son retour au premier plan. Un transfert qui laisse Newcastle avec des regrets, mais qui symbolise la trajectoire ascendante d’un joueur déterminé à s’imposer au plus haut niveau. Depuis, il a même été sélectionné par Didier Deschamps en équipe de France après le forfait de Cherki.