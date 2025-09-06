Menu Rechercher
Commenter 3
Eliminatoires CM - Europe

Le match Autriche-Chypre interrompu à cause d’un énorme trou dans la pelouse

Par Chemssdine Belgacem
autriche @Maxppp
Autriche 1-0 Chypre

Lors du match des éliminatoires de la Coupe du monde entre l’Autriche et Chypre ce samedi, la rencontre a été interrompue pour une drôle de raison. En effet, un énorme trou s’est formé au milieu de la pelouse. L’incident s’est produit à la 80e minute de jeu, au centre du terrain, provoquant l’arrêt de la rencontre pendant plusieurs minutes.

La suite après cette publicité

Les jardiniers sont intervenus pour reboucher le trou afin de permettre la reprise du match. Les joueurs ont dû patienter plusieurs minutes sur le terrain durant cette intervention cocasse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Autriche
Chypre

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Autriche Flag Autriche
Chypre Flag Chypre
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier