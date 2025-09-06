Le match Autriche-Chypre interrompu à cause d’un énorme trou dans la pelouse

Lors du match des éliminatoires de la Coupe du monde entre l’Autriche et Chypre ce samedi, la rencontre a été interrompue pour une drôle de raison. En effet, un énorme trou s’est formé au milieu de la pelouse. L’incident s’est produit à la 80e minute de jeu, au centre du terrain, provoquant l’arrêt de la rencontre pendant plusieurs minutes.

La suite après cette publicité

Les jardiniers sont intervenus pour reboucher le trou afin de permettre la reprise du match. Les joueurs ont dû patienter plusieurs minutes sur le terrain durant cette intervention cocasse.