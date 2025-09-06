Inter : Denzel Dumfries ouvre la porte à la Premier League

En conférence de presse avant le match des Pays-Bas contre la Lituanie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Denzel Dumfries a évoqué son avenir avec franchise. Le latéral droit de l’Inter Milan, buteur face à la Pologne lors de la dernière journée avec les Pays-Bas, a avoué son intérêt pour la Premier League : « c’est une compétition fantastique, connue pour son intensité. Je me sens bien à l’Inter, mais je pense que je pourrais aussi bien m’en sortir en Angleterre. » Arrivé en 2021 en provenance du PSV Eindhoven, le Néerlandais a déjà disputé 181 rencontres sous le maillot nerazzurro, inscrivant 23 buts et délivrant 26 passes décisives. S’il dit apprécier la rigueur tactique de la Serie A, Dumfries n’exclut donc pas un futur transfert vers l’Angleterre, où plusieurs clubs suivent son profil.

Le joueur de 28 ans s’est aussi exprimé sur son état de forme et ses ambitions avec les Oranje. « Je ne suis pas encore à 100 % en ce début de saison, mais quand un match arrive, il faut se surpasser. Peu importe le nombre de buts que je marque, l’essentiel est de prendre les trois points et de se qualifier pour la Coupe du monde », a-t-il expliqué. Dumfries, courtisé un temps par le Barça cet été, espère continuer à progresser. Il estime qu’il peut encore améliorer son placement et son efficacité à son poste. En attendant, il se concentre sur la sélection néerlandaise, actuellement co-leader de son groupe avec la Pologne, et sur son rôle clé sous les ordres de Cristian Chivu à l’Inter.