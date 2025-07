L’Inter Milan craint le pire pour trois cadres de son effectif !

L’Inter Milan, ou l’art de tout perdre en quelques semaines. Il y a encore plus d’un mois, le club milanais avait l’opportunité de réaliser un doublé Scudetto-Ligue des Champions. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour les Intéristes. Coiffés sur le poteau par Naples en Serie A, les coéquipiers de Lautaro Martínez ont ensuite été dominés en finale de Ligue des Champions par un PSG bien plus impressionnant (5-0). Dès lors, l’Inter comptait se ressaisir aux États-Unis avec la Coupe du monde des clubs. Que nenni ! Après une phase de groupes poussive, les hommes de Christian Chivu, qui a succédé à Simone Inzaghi il y a moins d’un mois, ont été balayés en 8es de finale face à Fluminense. Dès lors, la crise s’est abattue sur le vestiaire intériste après cette immense déconvenue.

Dans un premier temps, Lautaro Martínez s’est d’abord lâché, pointant du doigt l’attitude de certains de ses coéquipiers, sans les nommer : « celui qui ne veut pas être ici doit partir. Ceux qui veulent se battre et rester ici, restez, ceux qui ne veulent pas, alors partez, s’il vous plaît. » Un premier message fort, marquant une fracture profonde dans l’unité du groupe. Alors que la situation aurait pu en rester là, Beppe Marotta, président de l’Inter, a directement expliqué qui était le joueur visé, annonçant que Lautaro Martínez « faisait peut-être référence à la dynamique de Çalhanoğlu ». Des propos qui ne sont visiblement pas tombés dans l’oreille d’un sourd. Dans la foulée, le Turc n’a pas mâché ses mots. Sur son compte Instagram, le milieu de terrain a rédigé un message qui ne laisse que peu de place au doute, après les propos de son capitaine tenus la veille : « des paroles qui divisent et non qui unissent. L’histoire retiendra ceux qui sont restés debout, pas ceux qui ont élevé la voix. L’avenir ? On verra. Je n’ai jamais dit que je n’étais pas heureux ici, je n’ai jamais trahi ce maillot.»

Hakan Çalhanoğlu, Yann Sommer et Denzel Dumfries sur le départ ?

En ce sens, l’avenir du milieu turc est plus qu’obscur en Lombardie. Né en Allemagne, le milieu international turc est plus que jamais tenté par une première expérience dans son pays d’origine. Sur les bords du Bosphore, Galatasaray offre un pont d’or à l’ancien joueur du Bayer Leverkusen. Ce mardi, la Gazzetta dello sport est formelle : un départ du milieu de 31 ans en Turquie est plus que probable. Pour le moment, aucune offre formelle n’a été transmise à l’Inter. Néanmoins, la publication italienne affirme que le joueur est de plus en plus convaincu par un départ en Turquie. Dans le même temps, l’Inter Milan a peur de perdre Denzel Dumfries.

Avec sa clause libératoire fixée à seulement 25 millions d’euros, le défenseur droit néerlandais est une cible de choix pour plusieurs clubs ambitieux qui ont des carences à ce poste. En ce sens, Manchester City et le FC Barcelone observerait avec attention la situation du piston de 29 ans d’après les informations transalpines. Pour finir, Yann Sommer pourrait également plier bagage. Offrant quelques masterclass lors de la dernière saison, le portier suisse aurait été grandement déçu par la défaite en finale de Ligue des Champions et pourrait décider de quitter le club en cas de meilleure proposition dans un club plus ambitieux. Un triple départ qui ravive les cauchemars de 2023 pour les Nerazzurri quand Marcelo Brozovic, André Onana et Milan Skriniar avaient quitté l’Inter après la défaite en finale de Ligue des Champions contre Manchester City.