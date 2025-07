Inter Milan : Hakan Calhanoglu répond sèchement à Lautaro Martinez !

Le navire Inter Milan est en train de couler. Les Italiens sont passés à un cheveu de vivre une saison pratiquement parfaite, qui aurait pu être auréolée d’un triplé, mais se sont finalement complètement écroulés dans le sprint final, avec évidemment cette cinglante défaite contre le PSG en finale de la Ligue des Champions (0-5). Avec désormais Cristian Chivu comme entraîneur, les Interistes affichent un visage bien pâle. Aux États-Unis pour disputer la Coupe du Monde des Clubs, les Milanais ont réalisé une phase de groupe bien morose, avant de prendre la porte mardi soir contre Fluminense dès les huitièmes de finale (0-2), au terme d’une partie largement dominée par les Brésiliens.

Suite à ce naufrage, Lautaro Martinez a décidé d’élever la voix, dénonçant directement l’attitude de certains de ses coéquipiers, sans citer de nom. Mais Beppe Marotta, président de l’écurie, s’en est chargé, affirmant que les propos de l’Argentin visaient Hakan Çalhanoğlu. Et ce dernier a décidé de sortir du silence, ou plutôt de souffler sur les braises. Sur Instagram, le Turc a écrit : « des paroles qui divisent et non qui unissent. L’histoire retiendra ceux qui sont restés debout, pas ceux qui ont élevé la voix. L’avenir ? On verra. Je n’ai jamais dit que je n’étais pas heureux ici, je n’ai jamais trahi ce maillot. » Un clash entre deux éléments partageant le même vestiaire depuis quatre ans, et qui ne laisse rien présager de bon quant au futur de l’Inter Milan.