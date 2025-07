Le PSG lâche une première offre pour Lucas Chevalier

Le mercato du Paris Saint-Germain est sur le point de bouger dans le sens des arrivées. Et si la direction parisienne cherchait à se renforcer, elle doit d’abord régler le cas épineux de son gardien de but. En effet, la prolongation de Gianluigi Donnarumma n’avance plus et le portier italien était de plus en plus annoncé sur le départ du Paris Saint-Germain, lui qui arrivera en fin de contrat à la fin de la saison à venir et qui a été approché par Galatasaray. Mais le dossier du gardien de but a très vite accéléré ces dernières heures.

En effet, L’Équipe révélait que le PSG avait bien avancé pour enrôler Lucas Chevalier, le gardien tricolore du LOSC, déjà annoncé dans le viseur du club de la capitale depuis plusieurs mois déjà. Un accord de principe autour d’un contrat de cinq ans aurait même été trouvé entre le jeune portier français et le club de la capitale française. Tout est allé très vite et l’écurie nordiste réclamerait 40 millions d’euros pour lâcher son gardien international français de 23 ans.

Lille négocie avec son remplaçant

Et ce dimanche, le quotidien sportif indique que le PSG a envoyé une première offre à Lille d’un montant estimé à moins de 40 M€. Une première tentative qui sera refusée pour deux raisons : Lille attend au moins 40 millions d’euros pour le lâcher et veut surtout l’assurance d’avoir trouvé un remplaçant avant de laisser partir son portier. Et depuis, plusieurs pistes avaient émergé en ce sens avec le profil de Robin Roefs, portier qui joue au NEC Nimègue, aux Pays-Bas, Guillaume Restes (Toulouse) ou encore Jeffrey De Lange, doublure de Geronimo Rulli à l’OM.

Mais une autre piste semble finalement se démarquer : Antonín Kinský (22 ans), un portier tchèque recruté l’hiver dernier par Tottenham. Il serait la priorité des Dogues pour remplacer Lucas Chevalier et un prêt est en cours de négociation avec les Spurs. Pour que le dossier avance vraiment, il faudrait alors que tout soit bouclé avec lui et Tottenham, ou bien un autre nom si les deux clubs ne trouvent pas de terrain d’entente. L’avenir du poste de gardien de but au PSG dépend donc de tous ces facteurs.