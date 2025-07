Les grandes ambitions de Strasbourg après son mercato totalement dingue

Décidément les bonnes nouvelles se multiplient du côté de Strasbourg. Après une saison 2024/2025 sublime où le club alsacien a retrouvé l’Europe grâce à une 7e place synonyme de qualification pour les barrages de la Ligue Europa Conference, le Racing ne veut pas ralentir sa progression. Arrivé l’été dernier, le coach Liam Rosenior a mis tout le monde d’accord grâce à un jeu léché et a su accorder les nombreux talents à sa disposition. Et son bon travail a été récompensé par de sacrés efforts financiers. Réalisant pour le moment 80 millions d’euros de dépenses (50,7 M€ de recettes), Strasbourg réalise tout simplement le plus grand mercato de son histoire, et ce, malgré deux précédentes saisons au-dessus des 60 millions d’euros déboursés.

La suite après cette publicité

Ainsi, sont arrivés pour le moment Joaquin Panichelli (Deportivo Alavés), Mathis Amougou (Chelsea), Andrew Omobamidele (Nottingham Forest), Valentin Barco (Brighton), Soumaïla Coulibaly (Borussia Dortmund), Pape Demba Diop (Zulte Waregem), Samuel Amo-Ameyaw (Southampton), Maxi Oyedele (Legia Varsovie) et Mike Penders (Chelsea, prêt). De sacrées options qui se sont ajoutées à l’éventail impressionnant dont disposait Liam Rosenior. Et cela n’est pas fini puisque Mamadou Sarr et Kendry Paez sont aussi attendus en prêt en provenance de Chelsea tandis que Lucas Høgsberg, jeune défenseur de Nordsjaelland est annoncé dans le viseur des Alsaciens.

La suite après cette publicité

Strasbourg veut faire mieux que l’an dernier

Et ce mercato ambitieux sera accompagné de nouveaux objectifs qui le seront tout autant. Dans un entretien pour les Dernières Nouvelles d’Alsace, le coach anglais de 41 ans de Strasbourg, Liam Rosenior a annoncé la couleur : «nous avons terminé 7e la saison dernière. Mon objectif pour le club est de finir au-dessus de cette place. Cela doit être notre objectif, que ce soit beaucoup plus haut ou un petit peu plus haut. Notre objectif est de se qualifier pour une compétition européenne.» Après la Ligue Europa Conference, Strasbourg veut donc s’élever en Ligue Europa et si possiblement en Ligue des Champions. Une belle évolution pour un club qui s’est structuré en Ligue 1 depuis sa remontée à l’été 2017.

Alors que Filipe Coelho, coach des U21 de Chelsea devrait rejoindre l’encadrement de Liam Rosenior, ce dernier s’est félicité du travail réalisé par ses dirigeants en vue de la saison prochaine. Selon lui, Strasbourg sera encore plus fort : «à 100 %. En coulisses, ça bosse très fort. On a déjà renforcé l’équipe. Des joueurs vont encore arriver dans les deux prochaines semaines. C’est un long processus. On veut choisir les bons éléments pour notre projet. Se tromper ne prend pas beaucoup de temps. Faire le bon choix est un peu plus long… Ce qui est vraiment plaisant par rapport à l’an dernier, c’est de constater que les joueurs sont demandeurs pour nous rejoindre. Ils ont pu voir l’état d’esprit de l’équipe, l’identité, l’énergie que les supporters nous ont donné. Avec le nouveau stade qui sort de terre, ça peut devenir incroyable.» Véritable sensation de la saison dernière et de ce mercato, Strasbourg veut se faire sa place parmi les grands.