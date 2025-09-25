Menu Rechercher
La FIFA dévoile les 3 mascottes du Mondial 2026

Coupe du Monde @Maxppp

En attendant la fin des campagnes de qualifications et le tirage au sort de la phase de poules à Las Vegas, la FIFA vient de dévoiler les mascottes de la Coupe du Monde 2026. Sans surprise, elles sont au nombre de trois, une pour chaque pays co-organisateur (États-Unis, Canada, Mexique).

La première, représentant les USA, est un pygargue se prénommant Clutch. Il porte la tenue extérieure de l’équipe nationale. De son côté, le Canada est représenté par l’orignal Maple, qui porte le maillot domicile de la nation rouge et blanc. Enfin, le Mexique est représenté par le jaguar Zayu, qui arbore lui aussi la tunique domicile des Aztecas.

