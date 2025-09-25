Neymar fait éclater une guerre au Brésil

Présent à Vitória pour le lancement de sa biographie, Marcos Evangelista de Moraes, connu sous le nom de Cafu, a pris position sur l’absence de Neymar lors de la dernière liste de Carlo Ancelotti avec le Brésil. L’ancien capitaine du Brésil a défendu le choix du sélectionneur, estimant que la star de Santos n’est plus l’unique espoir du pays : « si vous m’aviez posé cette question il y a cinq ans, j’aurais dit que notre seul espoir de titre, c’est Neymar. Plus maintenant. Pendant 15 ans, il a été le protagoniste incontesté de l’équipe nationale, mais personne ne remporte la Coupe du monde seul. Placer tous nos espoirs sur lui aujourd’hui est difficile, car il n’arrive pas à suivre le rythme, il ne peut pas enchaîner trois matchs », a-t-il expliqué dans un entretien à A Gazeta.

Cafu rejoint ainsi Carlo Ancelotti, qui avait justifié l’absence du numéro 10 pour des raisons techniques et physiques : « comme Ancelotti l’a dit lui-même, il n’a pas été sélectionné pour des raisons techniques. Quelque chose a changé, quelque chose ne va pas », a commenté le double Champion du Monde. Mais l’ancien latéral droit garde l’espoir de revoir Neymar en Seleção pour le Mondial : « s’il est concentré, en bonne santé et animé par cette envie de gagner la Coupe du monde, il reste pour moi l’un des meilleurs joueurs actuels. J’espère qu’il pourra rejoindre les joueurs que nous avons actuellement en équipe nationale », a conclu Cafu.

Les anciens joueurs se lâchent

Seulement, au Brésil, tout le monde ne voit pas les choses de cet œil-là. Si Cafu ne se range donc pas totalement du côté des pro-Neymar, l’opinion publique est divisée, alors qu’une légende du pays s’est aussi positionnée. « C’est un joueur clé de l’équipe nationale . Nous n’avons pas d’autre joueur comme Neymar. Et nous espérons qu’il sera à 100 % de sa forme pour la Coupe du monde, car s’il l’est, nous obtiendrons sans aucun doute de meilleurs résultats. C’est une exagération de la part de cette minorité qui pense qu’il néglige sa récupération physique. Tous ceux qui ont joué au football comprennent parfaitement combien il est difficile de revenir après une blessure et de retrouver rythme et confiance. Il est dans les temps », a ainsi déclaré Ronaldo Nazario lors d’un événement.

Si l’ancien attaquant de légende brésilien a tout de même été optimiste quant aux chances de son pays de faire quelque chose au Mondial, d’autres n’y vont pas de main morte avec leur sélection. Vampeta, ancien du PSG, s’est aussi rangé du côté de Neymar et s’est lâché dans des propos rapportés par Globo : « Neymar n’est plus un gamin de 21 ans. Maintenant, avec une autre blessure, il est de plus en plus loin de l’équipe nationale. C’est à lui seul de décider. Aujourd’hui, c’est très loin (un retour, NDLR). Maintenant, s’il s’entraîne et qu’il est à 70 %, il est meilleur que tous les joueurs de l’équipe à 100 %. Pour moi, le Brésil n’est pas un favori pour la Coupe du monde. Nous sommes à un événement de football. Si Douglas Santos vient ici, ces gens sauront-ils qui il est ? Ancelotti a appelé 25, 26 joueurs. S’il y en a 12 d’entre eux qui apparaissent ici et qu’ils portent des chapeaux, personne ne saura qui ils sont. Si Vanderson passe ici, le reconnaîtriez-vous ? Je travaille dans le foot et je n’en serais pas capable ». Bonne ambiance…