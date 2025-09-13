Brésil : la nouvelle grande réponse de Ancelotti à Neymar

Carlo Ancelotti revient sur la situation de Neymar avec la sélection brésilienne, soulignant que le talent du joueur ne fait aucun doute, mais que sa condition physique reste déterminante. L’entraîneur insiste sur le fait que Neymar doit être à 100 % pour pouvoir jouer et se préparer pleinement à la Coupe du monde, précisant que son éventuelle présence dans les prochaines convocations dépendra de son état physique.

«Le cas Neymar ? Ce n’est pas un cas. Pourquoi le serait-ce ? Une sélection doit regrouper les joueurs les plus talentueux. C’est évident, non ? Mais un joueur de talent doit être bien physiquement, aussi. Il doit être à 100 %, pas à 80. Neymar est en train d’améliorer sa condition. C’est sans doute le joueur brésilien le plus talentueux. Il a eu un petit problème physique et a récupéré assez vite. Mais je veux qu’il soit vraiment bien pour être en mesure de jouer. Il pourra participer à la Coupe du monde s’il est bien physiquement. D’un point de vue technique, il n’y a pas à discuter. Son objectif doit être d’être prêt en juin. Peu importe qu’il soit ou pas dans la liste en octobre, en novembre ou en mars.» Pour Ancelotti, la priorité est claire : qu’importe les échéances intermédiaires, l’essentiel est que le Brésil dispose d’un Neymar pleinement opérationnel en juin.