Le Racing Club de Strasbourg est en train de faire un mercato de tous les records !

Septième de Ligue 1 la saison dernière, Strasbourg peut regretter cette défaite 3-2 contre Le Havre qui a poussé le club en Ligue Europa Conference au lieu de la Ligue Europa. Un regret léger puisque le club alsacien va disputer la Coupe d’Europe, tout du moins le tour préliminaire pour y accéder. Une perspective qui n’a clairement pas bousculé les hautes ambitions de la formation bas-rhinoise. Si certains départs sont arrivés à l’image d’Habib Diarra (Sunderland), Mamadou Sarr (Chelsea), Robin Risser (Lens) ou encore Thomas Delaine (Le Havre), cela a permis d’engranger plus de 50 millions d’euros. Et sur le plan des arrivées, cela n’a pas chômé également.

Déboursant 60,7 millions d’euros lors de la saison 2023/2024 et 61,9 millions d’euros l’an dernier, Strasbourg a prouvé qu’il était désormais l’un des clubs les plus dépensiers de Ligue 1. C’est simple, derrière l’intouchable Paris Saint-Germain, on retrouve l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais tandis que Strasbourg arrive cinquième club le plus dépensier depuis 3 ans avec 186,1 millions d’euros déboursés. Un chiffre à relativiser, car l’AS Monaco qui a plus dépensé depuis deux ans est pour le moment à "0 euro" en transferts avec la venue de joueurs libres (Paul Pogba et Eric Dier) et prêtés (Ansu Fati). Mais en tout cas cela démontre une sacrée force de frappe pour le club qui évolue au Stade de la Meinau. Et cet été ne déroge pas à la règle.

Strasbourg sur un été historique

Outre le milieu Valentin Barco (20 ans) prêté par Brighton qui est définitivement resté pour 10 millions d’euros, et le défenseur central Andrew Omobamidele (23 ans), prêté par Nottingham Forest puis acheté 10,5 millions d’euros, les Strasbourgeois ont su se renforcer à chaque ligne. En défense centrale, Soumaïla Coulibaly (21 ans) qui a été très bon en prêt à Brest l’an dernier, est arrivé pour 7,5 millions d’euros de Strasbourg. Au milieu, Pape Demba Diop (21 ans) est venu de Zulte Waregem pour 7,5 millions d’euros quand Maxi Oyedele (20 ans) est lui arrivé du Legia Varsovie pour 6 millions d’euros. Devant, l’ailier Samuel Amo-Ameyaw (18 ans) est arrivé de Southampton pour 7 millions d’euros. Évidemment, Strasbourg a aussi su exploiter sa relation privilégiée avec Chelsea. En attendant les fortement possibles arrivées en prêt du défenseur central Mamadou Sarr (20 ans), du gardien Mike Penders (20 ans) et du milieu offensif Kendry Paez (18 ans), Strasbourg a déjà bouclé l’arrivée définitive de Mathis Amougou (19 ans) contre un chèque de 15 millions d’euros.

Une note totale de 63,5 millions d’euros qui font de cet été le plus dépensier du club et ce n’est pas encore terminé. Alors que Guela Doué (AC Milan), Ismaël Doukouré (NEOM SC) et Diego Moreira (Atalanta) font l’objet de fortes propositions, Strasbourg ne veut pas fléchir et entend plutôt se renforcer. Le dernier nom en date est celui de Joaquin Panichelli (22 ans) qui évolue au Deportivo Alavés. L’attaquant argentin sort d’un excellent prêt à Mirandés où il a tout cassé en deuxième division espagnole (21 buts et 8 passes décisives en 44 rencontres). Le transfert devrait atteindre les 16 millions d’euros selon Fabrizio Romano et ainsi pousser les dépenses alsaciennes au joli chiffre de 79,5 M€ alors qu’il reste plus d’un mois de mercato. Ambitieux, Strasbourg compte frapper fort en vue de la saison prochaine.