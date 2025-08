LdC : tous les résultats du 3e tour préliminaire

Ce mardi et ce mercredi se sont tenus les matches aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Certaines équipes en ont profité pour prendre un avantage pour le match retour. Ce mardi, les Chypriotes de Pafos et les Azerbaïdjanais de Qarabağ ont respectivement gagné 1-0 contre le Dynamo Kiev et le FK Shkëndija. De leur côté, les Glasgow Rangers n’ont fait qu’une bouchée du Viktoria Plzen en s’imposant 3-0 avec un doublé de l’ancien parisien Djeidi Gassama. Ce mercredi, d’autres rencontres ont eu lieu.

Les Kazakhstanais du Kaïrat Almaty ont fait sensation en dominant le Slovan Bratislava (1-0) grâce à leur pépite Dastan Satpaev. Le FC Bruges s’est également imposé 1-0 contre Salzbourg alors que Ludogorets Razgrad partageait les points avec Ferencvaros (0-0). Sur la pelouse du Lech Poznan, l’Étoile Rouge de Belgrade l’a emporté 3-1 avec notamment un doublé de l’ancien Milanais Rade Krunic. Enfin, Nice s’est incliné 2-0 contre Benfica après les buts de Franjo Ivanovic et Florentino Luis tandis que le dernier match entre le Feyenoord et Fenerbahçe s’est terminé sur un succès 2-1 des Néerlandais.

Les résultats du 3e Tour

Voie des Champions

Malmö FF (Suède) 0-0 FC Copenhague (Danemark)

Kaïrat Almaty (Kazakhstan) 1-0 Slovan Bratislava (Slovaquie) : Satpaev (90e sp) pour Almaty

1-0 Slovan Bratislava (Slovaquie) : Satpaev (90e sp) pour Almaty Lech Poznan (Pologne) 1-3 Étoile Rouge de Belgrade (Serbie) : Ishak (34e) pour Poznan; Krunic (9e et 53e) et Bruno Duarte (73e) pour l’Étoile Rouge

: Ishak (34e) pour Poznan; Krunic (9e et 53e) et Bruno Duarte (73e) pour l’Étoile Rouge Ludogorets Razgrad (Bulgarie) 0-0 Ferencvaros (Hongrie)

Dynamo Kiev (Ukraine) 0-1 Pafos (Chypre) : Anderson Silva (84e) pour Pafos

: Anderson Silva (84e) pour Pafos FK Shkëndija (Macédoine du Nord) 0-1 Qarabağ FK (Azerbaïdjan) : Bayramov (18e sp) pour Qarabağ

Voie de la Ligue