Mercato : le PSG prépare 9 départs

C’est l’heure de la rentrée pour le Paris Saint-Germain. Après une saison longue et éprouvante, marquée par un sacre en Ligue des Champions et une place de finaliste de la Coupe du Monde des Clubs, Luis Enrique et ses troupes ont profité d’un repos bien mérité. Mais il est temps à présent de se remettre au boulot avec en ligne de mire la Supercoupe d’Europe face à Tottenham et la reprise de la Ligue 1. En parallèle, les pensionnaires du Parc des Princes doivent gérer le mercato d’été. Ils essayent de finaliser les arrivées de Lucas Chevalier (LOSC) et d’Illia Zabarnyi (Bournemouth). Il faut aussi avancer concernant le dégraissage, qui a notamment commencé avec la vente de Milan Skriniar à Fenerbahçe et le prêt de Gabriel Moscardo à Braga.

La suite après cette publicité

Mais c’est encore très loin d’être fini. Luis Campos et les dirigeants parisiens vont devoir régler les cas des éléments jugés indésirables. Il y a tout d’abord ceux que l’on nomme les "lofteurs". Randal Kolo Muani, qui patiente en attendant que sa situation se décante, est dans ce cas. Le Français est toujours désiré par la Juventus, où il a passé six mois en prêt. Mais des clubs de Premier League sont aussi sur le coup, à l’image de Tottenham, Manchester United et Newcastle. Marco Asensio est dans la même situation. Si Paris était prêt à l’envoyer à Fenerbahçe, il semble que cette destination ne soit pas à son goût. Suivi en Espagne, l’ancien du Real Madrid pourrait faire son retour à Aston Villa, où il a été plutôt en réussite lors de son prêt.

La suite après cette publicité

De nombreux cas à régler pour Paris

Unai Emery et les Villans n’écartent pas cette option. Comme lui, Carlos Soler ne sera pas retenu. Villarreal est sur le coup. Idem pour Nordi Mukiele, Ilyes Housni et Renato Sanches, qui a eu pas mal de pépins physiques lors de son prêt à Benfica. Outre ces six lofteurs, qui vont travailler en marge du groupe, les champions de France doivent également régler plusieurs cas particuliers. Hier, Le Parisien a révélé que la porte est ouverte pour Presnel Kimpembe. Paris souhaite lui trouver un point de chute qui lui convienne. Arnau Tenas est également courtisé. Le Celta de Vigo pense à lui selon AS. Un départ n’est pas exclu. Idem pour Gianluigi Donnarumma.

L’arrivée de Lucas Chevalier, qui partira en tant que numéro un, le pousse vers la sortie. En fin de contrat dans un an, l’Italien, qui n’est pas parvenu à s’entendre avec sa direction, souhaite rester. En parallèle, plusieurs écuries dont Manchester United et Galatasaray avancent leurs pions pour le recruter. Il reste à savoir ce que Paris fera du portier russe Matvey Safonov si "Gigio" reste et/ou si l’Ukrainien Zabarnyi venait à signer. En revanche, ce qui est sûr à l’heure actuelle, c’est que la porte est fermée pour le moment pour Kang-In Lee. Malgré ses envies de départ, Luis Enrique compte sur lui. Même son de cloche pour Lucas Beraldo, qui a été approché par Galatasaray et la Juventus. L’été est chaud à Paris.