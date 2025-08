OM : le post énigmatique d’Edon Zhegrova

Nouveau joueur de l’Olympique de Marseille, Timothy Weah est arrivé de la Juventus aujourd’hui. L’ailier américain pourrait être rejoint par son ancien coéquipier Edon Zhegrova. L’ailier kosovar du LOSC est actuellement dans le viseur du club olympien pour cet été.

Et alors que le dossier suit actuellement son cours, le principal intéressé a décidé de mettre son grain de sel. En effet, sous un message instagram de Timothy Weah, Edon Zhegrova s’est fendu d’un émoji avec des yeux et un autre avec une flamme. De quoi réchauffer un peu plus les rumeurs.