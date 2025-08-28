Menu Rechercher
Ligue 1

Rennes : Estéban Lepaul pourra jouer contre Angers

Par Josué Cassé
Esteban Lepaul, buteur avec Angers contre le Paris FC @Maxppp
En passe de rejoindre le Stade Rennais, sous réserve de validation de sa visite médicale qu’il passe ce jeudi, Estéban Lepaul (25 ans) pourra déjà retrouver son ex-club dès dimanche de la 3e journée de Ligue 1.

En effet, selon les dernières informations de L’Equipe, aucune clause ou gentlemen’s agreement n’empêchent Lepaul de jouer face au SCO. Une issue pour laquelle le club de l’Anjou n’était initialement pas favorable.

Pub. le - MAJ le
Ligue 1
Rennes
Angers
Esteban Lepaul

