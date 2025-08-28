Rennes : Estéban Lepaul pourra jouer contre Angers

En passe de rejoindre le Stade Rennais, sous réserve de validation de sa visite médicale qu’il passe ce jeudi, Estéban Lepaul (25 ans) pourra déjà retrouver son ex-club dès dimanche de la 3e journée de Ligue 1.

La suite après cette publicité

En effet, selon les dernières informations de L’Equipe, aucune clause ou gentlemen’s agreement n’empêchent Lepaul de jouer face au SCO. Une issue pour laquelle le club de l’Anjou n’était initialement pas favorable.