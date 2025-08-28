L’OM a deux concurrents pour Florentino Luis

Depuis une semaine, l’OM est continuellement forcé de revoir sa copie. L’épisode de la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a poussé la direction phocéenne à explorer plusieurs pistes au milieu de terrain. Dani Ceballos en était une, mais elle est désormais hors ligne. L’Espagnol, qui avait pourtant donné son feu vert à l’OM, a trop hésité, ce que le club français n’a que peu goûté.

La suite après cette publicité

Marseille a également activé en parallèle l’option Florentino Luis, le milieu de terrain portugais de Benfica. Excellent chez les Aguias la saison dernière (45 matchs toutes compétitions confondues), l’ancien international espoir portugais avait déjà fréquenté le championnat de France puisqu’il avait connu un passage éphémère du côté de l’AS Monaco lors de la saison 2020/2021 (9 matchs de Ligue 1).

L’AS Roma pourrait aussi retenter sa chance

Désormais, il s’agit de savoir si les dirigeants phocéens en feront LA priorité de leur fin de mercato au milieu (l’incertitude réside toujours dans le dossier Rabiot). Mais ils ne sont sûrement pas dupes, et savent à quel point il sera difficile de déloger un cadre de Benfica sur la dernière ligne droite du mercato. Le club portugais, en position de force, pourra aussi faire grimper les enchères étant donné que l’OM n’est pas le seul club intéressé.

La suite après cette publicité

Selon Sky Sport Italia, le nom du Portugais est effectivement revenu à la mode ces dernières heures à Rome. Déjà candidate plus tôt dans l’été pour l’attirer, l’AS Roma prévoit de revenir à la charge si un joueur quitte le club dans les prochains jours (le départ de Lorenzo Pellegrini est une option). Les Giallorossi ont déjà attiré Neil El Aynaoui cet été, mais nourrissent encore de grandes ambitions. Enfin, Skysports annonce de son côté que Burnley suit également ce dossier de près. Rien ne sera épargné à l’OM.