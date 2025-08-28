L’OM a deux concurrents pour Florentino Luis
Piste alternative à Dani Ceballos, Florentino Luis n’est pas seulement courtisé par l’OM. Le milieu de terrain portugais a également un courtisan de taille en Italie. Et un autre en Angleterre.
Depuis une semaine, l’OM est continuellement forcé de revoir sa copie. L’épisode de la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a poussé la direction phocéenne à explorer plusieurs pistes au milieu de terrain. Dani Ceballos en était une, mais elle est désormais hors ligne. L’Espagnol, qui avait pourtant donné son feu vert à l’OM, a trop hésité, ce que le club français n’a que peu goûté.
Marseille a également activé en parallèle l’option Florentino Luis, le milieu de terrain portugais de Benfica. Excellent chez les Aguias la saison dernière (45 matchs toutes compétitions confondues), l’ancien international espoir portugais avait déjà fréquenté le championnat de France puisqu’il avait connu un passage éphémère du côté de l’AS Monaco lors de la saison 2020/2021 (9 matchs de Ligue 1).
L’AS Roma pourrait aussi retenter sa chance
Désormais, il s’agit de savoir si les dirigeants phocéens en feront LA priorité de leur fin de mercato au milieu (l’incertitude réside toujours dans le dossier Rabiot). Mais ils ne sont sûrement pas dupes, et savent à quel point il sera difficile de déloger un cadre de Benfica sur la dernière ligne droite du mercato. Le club portugais, en position de force, pourra aussi faire grimper les enchères étant donné que l’OM n’est pas le seul club intéressé.
Marseille and Roma have also shown interest in the Benfica midfielder this summer.
Selon Sky Sport Italia, le nom du Portugais est effectivement revenu à la mode ces dernières heures à Rome. Déjà candidate plus tôt dans l’été pour l’attirer, l’AS Roma prévoit de revenir à la charge si un joueur quitte le club dans les prochains jours (le départ de Lorenzo Pellegrini est une option). Les Giallorossi ont déjà attiré Neil El Aynaoui cet été, mais nourrissent encore de grandes ambitions. Enfin, Skysports annonce de son côté que Burnley suit également ce dossier de près. Rien ne sera épargné à l’OM.
Le tirage au sort de la Ligue des Champions enflamme l’Europe, Manchester United se fait fracasser après l’humiliation contre une D4
Nos dernières vidéos
Le tirage au sort de la Ligue des Champions enflamme l’Europe, Manchester United se fait fracasser après l’humiliation contre une D4
Les plus lus
Explorer