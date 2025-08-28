Le Real Madrid est prêt à laisser Vinicius Jr partir gratuitement !

C’est un feuilleton qui a déjà commencé depuis un moment, mais qui va prendre encore plus d’ampleur dans les prochains mois, au fur et à mesure qu’on s’approchera de juin 2027. C’est à ce moment là que le contrat de Vinicius Jr avec le Real Madrid prendra fin, et pour l’instant, les deux parties semblent assez loin de trouver un accord pour la signature d’un nouveau bail.

Il faut dire que le clan du joueur a, selon la presse madrilène du moins, des exigences salariales colossales. De son côté, le Real Madrid n’a pas forcément l’intention de lui offrir des émoluments conséquents et a déjà fait savoir à son numéro 7 qu’il ne sera pas mieux rémunéré que son coéquipier et "rival" Kylian Mbappé. Dans le même temps, l’Arabie saoudite reste toujours intéressée par le profil du Brésilien et n’aura aucun problème à s’aligner sur ses demandes salariales. Le tout, en pleines polémiques sur son comportement sur les terrains, face à Oviedo le week-end dernier encore.

Vinicius Jr disponible gratuitement ?

Et voilà qu’en Espagne, on confirme que le Real Madrid ne fera pas de folies, bien au contraire. El Chiringuito de Jugones et la Cadena SER indiquent que le Real Madrid va prendre son temps et qu’il n’augmentera pas son offre. Si la SER précise que les négociations ont été reportées jusqu’à l’été prochain, une fois la saison terminée, El Chiringuito va encore plus loin et indique que Florentino Pérez et ses collaborateurs sont clairement prêts à prendre le risque de le voir partir gratuitement. Dans le cas où aucun accord ne soit trouvé cet été, le Real Madrid sait qu’il pourra partir gratuitement et cela ne lui pose aucun problème.

Une décision forte qui a pour but de pousser le Brésilien à accepter la proposition actuelle s’il souhaite vraiment rester - ce qui est le cas selon lui - mais qui pourrait aussi se retourner contre les Madrilènes. Mais dans le cas où Vinicius Jr parte libre en 2027, ce ne sera pas considéré comme une fatalité par la direction qui est déjà consciente que c’est une hypothèse à prendre en compte…