Eliminatoires CM - Europe

Italie : la première liste de Gennaro Gattuso révélée

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Gennaro Gattuso, entraîneur de Split @Maxppp

C’est la première trêve internationale de la saison. Dans quelques jours, les sélections internationales vont reprendre le chemin des terrains, à moins d’un an de la Coupe du monde. Absent des deux dernières éditions, l’Italie compte bien être présente en Amérique du Nord dans neuf mois. Pour ce faire, la Squadra Azzurra devra l’emporter impérativement face à l’Estonie et Israël lors du prochain rassemblement.

Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️
📋💙 La lista dei 28 convocati del Ct Gennaro Gattuso per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale 🙌🏻

#Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro
Pour y parvenir, Gennaro Gattuso a dévoilé ce vendredi sa première liste. Et l’ancien coach de l’OM a fait dans le classique en faisant confiance aux habitués Nicola Barella, Alessandro Bastoni et Mateo Retegui. Une liste de 28 joueurs dans laquelle ne figure pas Federico Chiesa, auteur d’un bon début de saison avec Liverpool. Poussé vers la sortie par le PSG, Gianluigi Donnarumma est présent dans cette liste.

Pub. le - MAJ le
