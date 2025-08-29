Qualifs CdM 2026 : la liste de l’Angleterre avec Henderson et Rashford

L’Angleterre poursuit sa campagne de qualifications pour la prochaine Coupe du Monde avec deux très abordables matchs à disputer face à Andorre (6 septembre) et en Serbie (9 septembre). Les Three Lions occupent pour le moment la première place du groupe K avec 9 points, devant l’Albanie.

La suite après cette publicité

Thomas Tuchel et ses hommes devraient confirmer lors de cette trêve internationale. Le sélectionneur a fait appel à Trafford, le nouveau gardien de Manchester City, et encore une fois à Jordan Henderson, déjà convoqué lors des derniers rassemblements. Marcus Rashford est lui de retour après avoir été absent en juin. Alexander-Arnold n’est pas appelé, alors que Bellingham, Saka et Palmer sont blessés.