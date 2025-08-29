Menu Rechercher
Commenter
Eliminatoires CM - Europe

Qualifs CdM 2026 : la liste de l’Angleterre avec Henderson et Rashford

Par Maxime Barbaud
1 min.
Jordan Henderson avec les Three Lions @Maxppp

L’Angleterre poursuit sa campagne de qualifications pour la prochaine Coupe du Monde avec deux très abordables matchs à disputer face à Andorre (6 septembre) et en Serbie (9 septembre). Les Three Lions occupent pour le moment la première place du groupe K avec 9 points, devant l’Albanie.

La suite après cette publicité
England
Your 24 #ThreeLions players for September camp! 📋
Voir sur X

Thomas Tuchel et ses hommes devraient confirmer lors de cette trêve internationale. Le sélectionneur a fait appel à Trafford, le nouveau gardien de Manchester City, et encore une fois à Jordan Henderson, déjà convoqué lors des derniers rassemblements. Marcus Rashford est lui de retour après avoir été absent en juin. Alexander-Arnold n’est pas appelé, alors que Bellingham, Saka et Palmer sont blessés.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Angleterre

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Angleterre Flag Angleterre
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier