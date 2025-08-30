Menu Rechercher
Commenter 8
Bundesliga

Nicolas Jackson revient finalement à Chelsea

Par Samuel Zemour
1 min.
jackson @Maxppp

Alors qu’il devait rejoindre le Bayern Munich, Nicolas Jackson a appris à son arrivée sur le sol allemand que Chelsea souhaitait finalement annuler son prêt en Bavière. En effet, La lourde blessure de Liam Delap dans l’après-midi contre Fulham a obligé le club londonien à revoir ses plans. Et alors que le clan du joueur ne souhaitait pas revenir à Chelsea et espérait trouver un terrain d’entente, Sky Sports indique finalement que Nicolas Jackson va devoir retourner à Chelsea.

La suite après cette publicité

En effet, aucun document officiel n’a été signé et l’autorisation de déplacement à Munich pour aller passer une visite médicale est maintenant révoquée. Le média anglais explique que la situation aurait pu être différente s’il s’agissait d’un contrat permanent. «Chelsea nous a informés qu’ils aimeraient récupérer le joueur - après que nous ayons trouvé un accord hier et que nous ayons reçu l’autorisation de passer la visite médicale. La situation actuelle est que le garçon est à Munich et que nous devons le renvoyer. C’est la situation actuelle, je ne peux pas prédire l’avenir», a indiqué Max Eberl, le DS du Bayern Munich.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bayern Munich
Chelsea
Nicolas Jackson

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Chelsea Logo Chelsea FC
Nicolas Jackson Nicolas Jackson
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier