Nicolas Jackson revient finalement à Chelsea

Alors qu’il devait rejoindre le Bayern Munich, Nicolas Jackson a appris à son arrivée sur le sol allemand que Chelsea souhaitait finalement annuler son prêt en Bavière. En effet, La lourde blessure de Liam Delap dans l’après-midi contre Fulham a obligé le club londonien à revoir ses plans. Et alors que le clan du joueur ne souhaitait pas revenir à Chelsea et espérait trouver un terrain d’entente, Sky Sports indique finalement que Nicolas Jackson va devoir retourner à Chelsea.

En effet, aucun document officiel n’a été signé et l’autorisation de déplacement à Munich pour aller passer une visite médicale est maintenant révoquée. Le média anglais explique que la situation aurait pu être différente s’il s’agissait d’un contrat permanent. «Chelsea nous a informés qu’ils aimeraient récupérer le joueur - après que nous ayons trouvé un accord hier et que nous ayons reçu l’autorisation de passer la visite médicale. La situation actuelle est que le garçon est à Munich et que nous devons le renvoyer. C’est la situation actuelle, je ne peux pas prédire l’avenir», a indiqué Max Eberl, le DS du Bayern Munich.