Le top 10 des clubs les plus dépensiers de l’été

Le mercato estival a rendu son clap de fin pour les 5 grands championnats ce lundi soir et on connaît désormais l’identité des clubs les plus dépensiers de l’été. Sans surprise Liverpool s’empare de la première place avec 481,9 millions d’euros déboursés. Il faut dire que les Reds ont effectué les trois arrivées les plus chères de l’été avec Alexander Isak, Florian Wirtz et Hugo Ekitike qui auront coûté plus de 350 millions d’euros à eux trois. Chelsea suit avec 328 millions d’euros dépensés avec comme principales arrivées Joao Pedro, Jamie Gittens ou encore Alejandro Garnacho.

Arsenal complète le podium avec 293,5 millions d’euros déboursés avec notamment les transferts de Martin Zubimendi, Eberechi Eze, Viktor Gyökeres et Noni Madueke. Derrière, la Premier League continue de monopoliser les places de ce classement avec Newcastle (4e), Manchester United (5e), Nottingham Forest (6e), Tottenham (7e), Manchester City (8e) et Sunderland (10e). Le Bayer Leverkusen (9e) est la seule équipe non anglaise de ce classement.

Les 10 clubs les plus dépensiers

1) Liverpool : 481,9M€

2) Chelsea : 328M€

3) Arsenal : 293,5M€

4) Newcastle : 288,85M€

5) Manchester United : 250,7M€

6) Nottingham Forest : 236,9M€

7) Tottenham : 210,6M€

8) Manchester City : 206,9M€

9) Bayer Leverkusen : 198,15M€

10) Sunderland : 187,9M€