Premier League

Crystal Palace : Marc Guéhi a pris sa décision

Par Samuel Zemour
1 min.
Marc Guéhi célébrant le sacre de Crystal Palace au Community Shield @Maxppp

Marc Guéhi a été l’un des plus grands déçus de ce mercato estival. Alors que tout était bouclé pour son départ vers Liverpool, le défenseur central des Eagles a vu son transfert capoter dans les dernières heures du mercato, car les Eagles n’ont pu enregistrer son remplaçant Igor Julio, finalement parti à West Ham. Aujourd’hui contraint de rester chez les Eagles, Marc Guéhi (25 ans) a décidé de ne pas prolonger son contrat avec Crystal Palace et envisage de partir libre à l’été 2026, selon les informations du Times.

En effet, le capitaine de Palace a été particulièrement déçu par l’échec de son transfert à Liverpool en toute fin de mercato, lui qui avait entamé sa visite médicale. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Guéhi pourra signer un pré-contrat avec un nouveau club dès janvier. Palace, qui avait déjà refusé des offres supérieures à 70 M€ de Newcastle et Tottenham par le passé, devrait donc perdre son capitaine sans indemnité. Liverpool pourrait revenir à la charge dans un an, alors qu’Ibrahima Konaté est déjà annoncé au Real Madrid la saison prochaine.

Pub. le - MAJ le
