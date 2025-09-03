Mohamed Salah recadre un compte X de fans de Liverpool

Mohamed Salah est un joueur de convictions et l’Égyptien de Liverpool sait dire les choses. Cette fois, l’attaquant a repris de volée un compte X de fans des Reds. Ce dernier a publié un post avec la phrase : «citez une amélioration plus importante dans l’histoire du football» accompagnant une photo de Florian Wirtz et d’Alexander Isak succédant à Luis Diaz et Darwin Nuñez (l’Allemand et le Suédois ont pris le 7 et le 9 du Colombien et de l’Uruguayen).

Deux renforts qui ont couté près de 280 M€ au club de la Mersey. Et si beaucoup de supporters ont hâte de voir les nouveaux talents briller, Salah a tenu à mettre les points sur les i. «Et si nous célébrions les belles recrues sans manquer de respect aux champions de Premier League ?». C’est dit.