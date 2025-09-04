Menu Rechercher
Ligue des Champions

LdC : la liste de l’AS Monaco avec Paul Pogba et Ansu Fati

Par Allan Brevi
1 min.
Paul Pogba ASM @Maxppp

L’AS Monaco a dévoilé sa liste des joueurs inscrits pour la Ligue des Champions 2025-2026, et les deux nouvelles recrues Paul Pogba et Ansu Fati y figurent bien. Malgré leur absence de compétition cette saison, Pogba n’ayant disputé aucun match et Fati seulement trois la saison dernière, l’international français et le jeune Espagnol ont repris les entraînements collectifs et pourront être utilisés par l’entraîneur Adi Hütter dès qu’ils seront prêts. Leur participation à la première journée contre le Club Brugge, prévue le 18 septembre, reste cependant incertaine : Pogba espère revenir sur les terrains en octobre, tandis qu’Ansu Fati pourrait faire son retour plus rapidement.

Pour rappel, Pogba n’avait plus joué en match officiel depuis septembre 2023, sa dernière apparition en Ligue des Champions remontant à mars 2022 avec Manchester United. Ansu Fati, lui, avait participé à la dernière édition avec le FC Barcelone, entrant six minutes face au Bayern Munich en octobre 2024. La liste monégasque pour la C1 comprend notamment Lukas Hradecky, Vanderson, Denis Zakaria, Paul Pogba et Ansu Fati, aux côtés de jeunes talents comme Folarin Balogun et George Ilenikhena.

La liste de Monaco :

Gardiens : Lukas Hradecky, Philipp Köhn, Jules Stawiecki, Yann Lenard. Défenseurs : Vanderson, Eric Dier, Jordan Teze, Thilo Kehrer, Caio Henrique, Christian Mawissa, Kassoum Ouattara, Mohammed Salisu. Milieux : Denis Zakaria, Paul Pogba, Aleksandr Golovin, Maghnes Akliouche, Lamine Camara, Stanis Idumbo Muzambo, Takumi Minamino, Aladji Bamba, Mamadou Coulibaly.
Attaquants : Folarin Balogun, Mika Biereth, George Ilenikhena, Ansu Fati.

Pub. le - MAJ le
En savoir plus sur

Ligue des Champions
Monaco
Ansu Fati
Paul Pogba

