Monaco : Adi Hütter évoque les retours de Pogba et Fati

A l’occasion de la présentation du gardien Lukáš Hrádecký à Monaco, le coach Adi Hütter en a profité pour faire le point sur les situations de Paul Pogba et Ansu Fati. Les deux recrues stars du mercato monégasque n’ont pas encore débuté sous leurs nouvelles couleurs et ne sont pas encore prêtes à disputer un match de football. Pour l’ancien du Barça, Hutter semble optimiste avec une reprise bientôt. «Non, ils ne sont pas prêts à jouer pour le moment. Ansu Fati est plus proche de l’équipe. Ansu s’entraîne depuis plus d’une semaine avec nous, mais il n’est pas encore prêt à jouer et à être dans l’équipe.»

Le technicien allemand a aussi eu un discours très rassurant concernant Paul Pogba qui poursuit son programme de remise à niveau. «Paul travaille très bien, il est toujours de plus en plus proche. Maintenant, comme vous avez pu le voir ce matin, il est aussi dehors avec ses crampons sur le terrain. Il se rapproche toujours un peu plus de l’équipe. Mais nous devons faire attention, nous devons protéger la manière dont il revient. Peut-être que dans deux semaines il pourra participer à l’entraînement. Nous avons hâte d’avoir ces deux joueurs avec nous. Ce que peut apporter Pogba au groupe ? Énormément. Comme vous pouvez l’imaginer, ce n’est pas facile pour un joueur de foot de ne pas pouvoir être avec ses coéquipiers sur le terrain. Mais sa personnalité, avec sa très grande expérience, apportent beaucoup à l’équipe, c’est génial. Il l’aide les jeunes joueurs, il leur explique beaucoup de choses et évidemment que quand il sera sur le terrain, il continuera à les aider encore plus. Il l’est bien sûr, un de nos leaders maintenant, avec Eric Dier, Lukas Hradecky, nous sommes très contents de les avoir avec nous»»*