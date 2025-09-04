EL : Tanguy Ndombele absent de la liste de l’OGC Nice

L’OGC Nice a publié sa liste de vingt-quatre joueurs enregistrés pour la phase de ligue de la Ligue Europa et l’ancien joueur de l’OL, Tanguy Ndombele, n’y figure pas. Opéré le 1er juillet et en reprise d’entraînement collectif depuis un peu plus de deux semaines, le milieu de 28 ans n’est pas encore prêt à reprendre la compétition après une saison dernière perturbée par une pubalgie. L’ancien international français n’a plus joué depuis le 23 février lors de la victoire contre Montpellier (2-0), et son retour reste encore incertain.

D’autres absents de longue date, comme Youssouf Ndayishimiye et Mohamed Abdelmonem, n’ont pas été inscrits non plus, toujours en convalescence après une rupture du ligament croisé du genou. À cela s’ajoutent Gabin Bernardeau, écarté pour des raisons sportives, et Djibril Coulibaly, jeune talent de 16 ans qui figure seulement sur la liste B, réservée aux joueurs éligibles en cours de compétition. Cette configuration laisse donc l’équipe niçoise avec un effectif réduit pour entamer la Ligue Europa.