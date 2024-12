Nice : Tanguy Ndombele joue blessé depuis plus d’un mois

Hier, Tanguy Ndombele (27 ans) a retrouvé son ancien club, l’Olympique Lyonnais. En effet, il a évolué chez les Gones avec succès entre 2017 et 2019, avant d’y revenir six mois sous la forme d’un prêt en 2022. Retourner au Groupama Stadium dimanche était donc un moment particulier. Et le milieu de terrain, passé par Tottenham, Naples et Galatasaray, a laissé les sentiments de côté pour tenter de l’emporter avec l’OGC Nice, où il évolue depuis l’été dernier.

Malgré sa bonne volonté, l’international tricolore n’a pas pu sauver les siens de la défaite (4-1). Pourtant, il a fait son maximum pour aider son club. Selon nos informations, Ndombele joue en étant blessé depuis 1 mois et demi. Il souffre d’une pubalgie et joue sous infiltration. Mais il serre les dents et enchaîne les rencontres pour aider le Gym nous a-t-on fait savoir.