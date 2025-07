Atalanta : Ivan Jurić hospitalisé pour une inflammation des voies respiratoires

Le nouvel entraîneur de l’Atalanta, Ivan Jurić, manquera les premières heures du stage d’entraînement de la Dea, selon une récente annonce du club bergamasque. L’entraîneur croate est actuellement hospitalisé au service ORL de l’hôpital Bolognini de Seriate et sortira de l’hôpital dans les prochains jours. La phase initiale du stage d’entraînement d’Orobic sera dirigée par l’entraîneur adjoint Matteo Paro, avec le soutien du reste du staff technique. Cependant, comme l’a expliqué le club, la situation de Juric est en cours de résolution et le Croate reprendra son poste dès que possible.

«L’Atalanta BC annonce que l’entraîneur Ivan Jurić a été hospitalisé ces derniers jours à l’hôpital Bolognini de Seriate, au service ORL du docteur Davide Panciera, suite à une grave inflammation des voies respiratoires supérieures, compliquée par une infection bactérienne de l’épiglotte, traitée par antibiotiques intraveineux. Son état clinique actuel s’améliore sensiblement et une sortie sous surveillance médicale est prévue dans les prochains jours.»