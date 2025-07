L’Atalanta et la Lazio essayent de rapatrier Rasmus Højlund

Arrivé à Manchester United à l’été 2023 en provenance de l’Atalanta contre un montant avoisinant les 75 millions d’euros bonus compris, Rasmus Højlund n’a jamais totalement justifié les espoirs placés en lui. Malgré quelques éclairs en Ligue des champions et une série de buts en début d’année 2024, l’attaquant danois a connu une première saison irrégulière, rythmée par des blessures, un manque de régularité et un collectif mancunien en grande difficulté. À seulement 22 ans, il a souvent été livré à lui-même sur le front de l’attaque et a peiné à peser sur les défenses adverses, notamment en Premier League où l’intensité et la densité physique lui ont posé problème malgré des stats correctes (95 matchs, 26 buts).

Avec l’arrivée de Rúben Amorim sur le banc au cours de la saison après l’éviction d’Erik ten Hag, la situation d’Højlund ne s’est pas forcément améliorée. Le technicien portugais ne semble pas faire du Danois un élément central de son projet de jeu. Dès les premiers entraînements et matches, Joshua Zirkzee a marqué des points et semble aujourd’hui avoir une longueur d’avance dans la hiérarchie offensive, même si sa place n’est pas assurée non plus. Et la concurrence pourrait encore se durcir : Manchester United continue de scruter le marché pour recruter un nouvel avant-centre, avec Randal Kolo Muani et Viktor Gyökeres parmi les pistes activement étudiées. Si l’un des deux venait à signer, Højlund verrait encore un peu plus son temps de jeu se réduire, renforçant ainsi son envie de se relancer ailleurs.

L’Italie à l’affût !

Selon nos informations, Rasmus Højlund cherche plus que jamais une porte de sortie sur le mercato. En quête d’un nouveau défi, l’attaquant danois ne semble plus totalement entrer dans les plans de Manchester United, malgré une première saison contrastée. Si l’intérêt de la Juventus est de notoriété publique, les Bianconeri n’ont pas fait de réelles approches pour le moment. De plus, la Lazio Rome a récemment coché son nom sur sa short-list offensive. Maurizio Sarri, fraîchement nommé à la tête du club romain, apprécie grandement le profil de l’ancien buteur de l’Atalanta, qu’il considère comme une option sérieuse pour renforcer son secteur offensif. Toutefois, selon nos indiscrétions, aucun contact formel n’a encore été établi entre les différentes parties. De son côté, l’Atalanta garde un œil très attentif sur la situation. Le club de Bergame, qui a récemment perdu Mateo Retegui et pourrait voir partir Ademola Lookman dans les prochaines semaines, envisage très sérieusement de rapatrier sa pépite danoise, dont l’intégration dans le système d’Ivan Juric serait immédiate, compte tenu des similitudes avec le système de Gian Piero Gasperini dans lequel Højlund a explosé lors de son premier passage à Bergame.

Mais la faisabilité de l’opération reste complexe. Le principal obstacle se situe au niveau du salaire du joueur, jugé trop élevé pour les standards italiens. Une issue envisagée serait un prêt avec option d’achat, accompagné d’une prise en charge substantielle du salaire par Manchester United. Or, ce type de deal, souvent lourd à négocier entre clubs de Premier League et de Serie A, n’est jamais simple à ficeler. D’autant que du côté mancunien, on semble prioriser un prêt en Angleterre, dans la lignée du succès rencontré par Marcus Rashford lors de son passage à Aston Villa. Un scénario qui pourrait rebattre les cartes et repousser une issue transalpine, à moins qu’un accord financier favorable n’émerge dans les prochains jours. Malgré ce passage délicat, Højlund reste un talent brut à fort potentiel. À 22 ans seulement, son profil continue d’attirer de nombreux clubs en Europe, preuve que la flamme n’est pas éteinte — il lui faut désormais le bon cadre pour se raviver.