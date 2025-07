Le plan machiavélique de Massimiliano Allegri pour piquer Dušan Vlahović à la Juventus

C’est l’un des dossiers qui anime la Juventus. Libre de tout contrat dans un an, l’attaquant serbe Dusan Vlahovic ne veut pas quitter le club turinois afin de partir libre dans un an. Un choix qui ne passe pas du côté de la Vecchia Signora où on pousse pour le vendre dès cet été. Le buteur serbe de 25 ans a la cote sur le marché puisque l’Atlético de Madrid est intéressé comme l’évoque Tuttosport.

La suite après cette publicité

Cependant, un autre club est également très intéressé par celui qui compte 17 buts et 5 passes décisives en 44 matches. Selon la Gazzetta dello Sport, l’AC Milan est sur le dossier et souhaiterait l’attirer cet été pour qu’il concurrence Santiago Giménez. Les négociations sont pour le moment à l’arrêt, mais cela ne veut pas dire que ça ne bouge pas au contraire. La Juventus attend une offre quand l’AC Milan joue la montre dans ce dossier. Parmi les options sur la table, les Milanais pourraient inclure un défenseur dans un échange.

La suite après cette publicité

L’AC Milan joue la montre

Malick Thiaw serait l’option numéro un même si cela pourrait aussi être Strahinja Pavlovic. L’AC Milan, qui en a parlé notamment en juin dernier lorsque la Juventus a levé l’option d’achat de Pierre Kalulu, prend le temps dans ce dossier. Alors que la Juventus devrait débourser un peu moins de 24 millions d’euros bruts pour le salaire de Dusan Vlahovic jusqu’en juin 2026, l’AC Milan aimerait obtenir une baisse importante de la part du Serbe pour ne pas créer des tensions dans le vestiaire.

Rafael Leao, le plus gros salaire rossonero, touche 7 millions d’euros nets à l’année. De son côté, Dusan Vlahovic aimerait toucher son salaire prévu la saison prochaine et de ne pas percevoir beaucoup moins lors de son futur contrat. Pour parvenir à un accord cet été, il va donc falloir que tout le monde accepte des compromis et l’AC Milan n’est pas pressé. En effet, le club italien est ouvert à attendre le mercato hivernal ou même l’été 2026 pour le recruter libre. De quoi mettre la pression sur la Juventus dans ce dossier.