La Juventus tente le coup pour Jonathan Clauss

Jonathan Clauss vit décidément un été particulièrement agité. Annoncé tout proche du Bayer Leverkusen au cours des derniers jours, le latéral français a finalement vu son transfert capoter. La raison ? La gourmandise affichée par la direction des Aiglons. En effet, Nice réclamait pas moins de 20 M€ secs pour un joueur de bientôt 33 ans à qui il ne restait plus qu’un an de contrat. Une somme bien trop élevée pour les Allemands, qui n’ont jamais souhaité dépasser les 12 M€ (bonus compris).

Si Lucas Vazquez est depuis arrivé du côté de Leverkusen, Clauss reste lui pour l’heure un joueur du Gym. Reste désormais à savoir pour combien de temps. À l’heure où l’OGC Nice traverse une période de turbulences malgré une belle saison 2024/2025 ponctuée par une quatrième place au classement de Ligue 1, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille pourrait bien s’offrir un nouveau challenge dans les prochaines heures.

La Juve discute avec Nice

Selon nos dernières informations, une nouvelle écurie a d’ailleurs décidé de se manifester. En effet, après avoir vu l’échec du dossier Randal Kolo Muani, la Juventus Turin - qui cherche également à se renforcer sur les côtés - a ciblé le nom du natif de Strasbourg. Plus encore, les dirigeants turinois ont d’ores et déjà entamé des discussions avec leurs homologues niçois et attendent désormais une réponse.

Cadre de l’OGC Nice et grand artisan de la belle saison du club azuréen la saison dernière avec 3 buts et 10 passes décisives, l’international tricolore (14 sélections, 2 buts) devrait donc vivre une fin de mercato estival agitée. Il faudra pour cela que les différentes parties trouvent un terrain d’entente. Le compte à rebours est lancé !