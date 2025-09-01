Menu Rechercher
Commenter 20
Serie A

Serie A : Rabiot et Rowe vont se retrouver très vite !

Par Valentin Feuillette
1 min.
Adrien Rabiot et Roberto De Zerbi @Maxppp
Milan Bologne

Adrien Rabiot et Jonathan Rowe pourraient bien se retrouver plus vite que prévu. Quinze jours après leur dernière rencontre disputée ensemble avec l’OM face à Rennes en ouverture de la Ligue 1, les deux joueurs sont désormais liés à la Serie A. Transféré à Bologne, Rowe a déjà figuré sur la feuille de match lors de la victoire contre Côme (1-0), même s’il n’a pas encore fait ses débuts.

La suite après cette publicité

De son côté, Rabiot est sur le point de rejoindre l’AC Milan, où il retrouverait son ancien coach Massimiliano Allegri. La signature pourrait intervenir dès lundi, juste avant son rassemblement en Equipe de France. Le calendrier offrirait alors une ironie du sort : Milan-Bologne est programmé le 14 septembre à San Siro, l’occasion pour Rabiot et Rowe de se recroiser, un mois après l’incident qui a marqué leur première rencontre de la saison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Bologne
Marseille
Milan
Jonathan Rowe
Adrien Rabiot

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Bologne Logo Bologne
Marseille Logo Marseille
Milan Logo AC Milan
Jonathan Rowe Jonathan Rowe
Adrien Rabiot Adrien Rabiot
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier