Serie A : Rabiot et Rowe vont se retrouver très vite !

Adrien Rabiot et Jonathan Rowe pourraient bien se retrouver plus vite que prévu. Quinze jours après leur dernière rencontre disputée ensemble avec l’OM face à Rennes en ouverture de la Ligue 1, les deux joueurs sont désormais liés à la Serie A. Transféré à Bologne, Rowe a déjà figuré sur la feuille de match lors de la victoire contre Côme (1-0), même s’il n’a pas encore fait ses débuts.

De son côté, Rabiot est sur le point de rejoindre l’AC Milan, où il retrouverait son ancien coach Massimiliano Allegri. La signature pourrait intervenir dès lundi, juste avant son rassemblement en Equipe de France. Le calendrier offrirait alors une ironie du sort : Milan-Bologne est programmé le 14 septembre à San Siro, l’occasion pour Rabiot et Rowe de se recroiser, un mois après l’incident qui a marqué leur première rencontre de la saison.