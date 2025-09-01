Matt O’Riley va rejoindre l’OM !

Ces dernières heures de marché sont complètement folles du côté de l’OM. Après un mois d’août plutôt calme, malheureusement marqué par cette fameuse affaire Adrien Rabiot - qui devrait rejoindre l’AC Milan - l’Olympique de Marseille s’est sérieusement activé ces dernières heures. Le club a ainsi annoncé l’arrivée d’Arthur Vermeeren, jeune milieu de terrain belge du RB Leipzig, sous forme de prêt. Emerson Palmieri, le latéral gauche de West Ham, est déjà à Marseille et devrait lui aussi être l’objet d’une annonce officielle dans la journée.

D’autres joueurs pourraient aussi devenir phocéens dans les heures à venir, à l’image de Lutsharel Geertruida, défenseur qui évolue aussi au RB Leipzig et sur lequel nous vous avons dévoilé plusieurs informations en exclusivité ces derniers jours. Mais surtout, selon nos informations, l’OM est en passe de boucler l’arrivée du milieu de terrain de Brighton Matt O’Riley (24 ans).

Un prêt sans option

Il s’agit, toujours selon nos sources, d’un prêt sans option d’achat. Un accord a été trouvé avec les Seagulls pour que le solide milieu de terrain d’1m89 débarque à Marseille et vienne renforcer l’entrejeu de Roberto De Zerbi. Né en Angleterre, il représente les couleurs du Danemark, avec qui il compte 4 sélections, et avait été recruté en provenance du Celtic il y a seulement un an pour une somme environnant les 30 millions d’euros.

Avec 21 apparitions et 2 buts et 2 passes décisives la saison dernière en Premier League, c’est un joueur particulièrement bon techniquement et intelligent, qui fournit aussi un travail défensif conséquent lorsque son équipe n’a pas le ballon. Un joueur qui cherchera donc à se relancer en Ligue 1 après une saison pendant laquelle il n’aura pas été un titulaire indiscutable, et qui va sûrement apporter énormément de choses à cet OM de Roberto De Zerbi…