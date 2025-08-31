Menu Rechercher
Commenter 22
Exclu FM Ligue 1

L’OM a trouvé un accord avec Lutsharel Geertruida

Par Santi Aouna - Sebastien Denis - Josué Cassé
Lutsharel Geertruida avec le RBL @Maxppp

Arthur Vermeeren, Emerson Palmieri, Edon Zhegrova mais également Lutsharel Geertruida… Oui, l’OM a bien prévu d’enflammer cette fin de mercato estival. Alors que les dirigeants phocéens ont formulé une première offre au LOSC pour l’ailier kosovar, le club marseillais avance également sur le défenseur du RB Leipzig.

La suite après cette publicité

Dans cette optique et selon nos dernières informations, l’OM a trouvé un accord contractuel avec le Néerlandais de 25 ans et discute désormais avec Leipzig pour un prêt. Méfiance toutefois puisque toujours d’après nos indiscrétions, Sunderland est aussi entré dans la danse et tente de rafler la mise…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (22)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Bundesliga
Premier League
Marseille
Leipzig
Sunderland
Lutsharel Geertruida

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Marseille Logo Marseille
Leipzig Logo RB Leipzig
Sunderland Logo Sunderland AFC
Lutsharel Geertruida Lutsharel Geertruida
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier