L’OM a trouvé un accord avec Lutsharel Geertruida

Arthur Vermeeren, Emerson Palmieri, Edon Zhegrova mais également Lutsharel Geertruida… Oui, l’OM a bien prévu d’enflammer cette fin de mercato estival. Alors que les dirigeants phocéens ont formulé une première offre au LOSC pour l’ailier kosovar, le club marseillais avance également sur le défenseur du RB Leipzig.

La suite après cette publicité

Dans cette optique et selon nos dernières informations, l’OM a trouvé un accord contractuel avec le Néerlandais de 25 ans et discute désormais avec Leipzig pour un prêt. Méfiance toutefois puisque toujours d’après nos indiscrétions, Sunderland est aussi entré dans la danse et tente de rafler la mise…