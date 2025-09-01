Le fils de Samuel Eto’o rebondit en D2 espagnole

Fils de la légende camerounaise Samuel Eto’o, Etienne Eto’o (23 ans) s’est révélé cette saison du côté du Rayo Vallecano. Le buteur qui a disputé 3 matches pour 1 but vient d’être prêté jusqu’à la fin de la saison du côté de Mirandés en D2 espagnole.

«Le Club Deportivo Mirandés et le Rayo Vallecano ont trouvé un accord pour le prêt de l’attaquant camerounais Étienne Eto’o. Le joueur rejoindra immédiatement le stage d’entraînement des Rouge et Blanc sous la direction de Fran Justo, à compter de demain, mardi 2 septembre», peut-on lire dans un communiqué.