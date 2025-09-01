L’OL a formulé une offre pour Albion Rrahmani !

Albion Rrahmani vit une fin de mois d’août particulièrement intense. Après avoir soufflé sur sa 25e bougie ce dimanche, l’attaquant kosovar du Sparta Prague pourrait voguer vers de nouveaux horizons dans les prochaines heures. Bien décidé à se renforcer sur le plan offensif et plus particulièrement au poste de numéro 9, l’OL est ainsi passé à l’action.

Selon nos dernières informations, le club rhodanien a formulé une offre de 6 M€ pour l’international kosovar (14 sélections, 3 buts), auteur de 8 buts en 15 matches depuis le début de la saison. Une proposition jugée insuffisante par l’écurie tchèque, qui réclame 8 M€ pour laisser partir son attaquant de pointe.

Le club tchèque réclame 8M€

Une offensive confirmant quoi qu’il en soit les intentions lyonnaises en cette fin de mercato. «La nuit va être longue, mais on était préparé à ça. Ça peut être un joueur polyvalent. Bien sûr qu’il y aura un 9, on a besoin d’un 9 dans l’équipe. Mais en tout cas, il y aura au moins deux renforts offensifs. Probablement des prêts, oui. Mais encore une fois, ce n’est pas finalisé», assurait, dimanche soir, le directeur technique, Matthieu Louis-Jean.

Auteur de 11 buts et 3 offrandes en 37 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, Albion Rrahmani, passé par le FC Ballkani et le FC Rapid 1923, pourrait donc bien devenir le nouveau buteur du Groupama Stadium. Pour cela, les différentes parties vont désormais devoir trouver un terrain d’entente. Le compte à rebours est lancé !