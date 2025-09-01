Rennes : incroyable retournement de situation pour Breel Embolo !

Où jouera Breel Embolo au cours de l’exercice 2025-2026 ? Pour l’heure difficile de le dire, tant ce dossier connaît de multiples rebondissements. Un temps pisté par l’AC Milan, l’international suisse (77 sélections, 18 buts) - qui veut quitter la cité monégasque cet été et a longtemps espéré rejoindre le Moyen-Orient - semblait finalement se diriger vers le Stade Rennais.

La suite après cette publicité

En quête de renforts offensifs après le départ d’Arnaud Kalimuendo, le club breton a ainsi misé sur le buteur de 28 ans après le recrutement d’Estéban Lepaul en provenance d’Angers. Oui mais voilà, si un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un montant avoisinant les 15 M€, le joueur ne s’est finalement pas envolé ce lundi matin en direction de la Bretagne, comme prévu.

La suite après cette publicité

Breel Embolo ne s’est pas envolé pour Rennes

Auteur de 22 buts et 13 passes décisives en 89 matches toutes compétitions confondues sur le Rocher, Breel Embolo patiente encore à quelques heures de la fin du mercato estival. Un nouveau coup dur pour le SRFC qui voit donc l’opération remise en cause, et ce quelques jours après avoir échoué à finaliser l’arrivée de l’attaquant du Sporting, Conrad Harder.

Si le transfert de l’ancien avant-centre du Borussia Mönchengladbach à Rennes reste encore possible, un rebondissement de dernière minute reste malgré tout envisageable dans ce bouillant dossier, qui plus est à l’heure où, selon nos dernières informations, un autre club vient de se mettre dans la boucle pour tenter de rafler la mise. De son côté, Rennes pourrait réactiver Lucas Stassin, de même que d’autres pistes mises de côté. A suivre…