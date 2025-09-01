Menu Rechercher
Serie A

Juventus : Edon Zhegrova est arrivé à Turin

Par Aurélien Macedo
1 min.
Edon Zhegrova @Maxppp

Joueur majeur de Lille au cours des dernières saisons, Edon Zhegrova (26 ans) arrivait à un an de la fin de son contrat. Dans le viseur de l’Olympique de Marseille et de la Juventus, l’ailier kosovar était particulièrement désiré et finalement c’est bien le club italien qui va remporter la mise.

JuventusFC
Edon Zhegrova è atterrato a Torino 🛬
Voir sur X

Bouclant le transfert pour un montant avoisinant les 20 millions d’euros, la Juventus va s’offrir le joueur qui vient d’atterrir du côté de Turin pour passer sa visite médicale.

