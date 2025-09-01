Juventus : Edon Zhegrova est arrivé à Turin

Joueur majeur de Lille au cours des dernières saisons, Edon Zhegrova (26 ans) arrivait à un an de la fin de son contrat. Dans le viseur de l’Olympique de Marseille et de la Juventus, l’ailier kosovar était particulièrement désiré et finalement c’est bien le club italien qui va remporter la mise.

Bouclant le transfert pour un montant avoisinant les 20 millions d’euros, la Juventus va s’offrir le joueur qui vient d’atterrir du côté de Turin pour passer sa visite médicale.