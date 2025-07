L’AS Monaco a trouvé son nouveau gardien

L’été est chaud du côté de Monaco et le thermomètre n’est pas près de redescendre durant ce mercato. Le club asémiste a déjà réussi à attirer Eric Dier (Bayern Munich), Paul Pogba (Libre) et Ansu Fati (FC Barcelone). De jolis noms pour l’équipe d’Adolf Hütter qui avait besoin d’un renfort au poste de gardien de but.

La suite après cette publicité

En effet, Radoslaw Majecki et Philipp Köhn ont déçu la saison dernière et aucun d’entre eux n’a su durablement s’imposer. Les pistes ont germé au cours des précédentes semaines. Ainsi, Lucas Perri (Olympique Lyonnais), David De Gea (Fiorentina), Dordje Petrovic (désormais à Bournemouth), Vanja Milinkovic-Savic (Torino) ou encore André Onana (Manchester United) ont été liés au club princier.

La suite après cette publicité

Monaco d’accord avec Lukáš Hrádecký

Mais finalement, c’est un autre portier qui devrait débarquer du côté de Monaco. Selon les informations de Fabrizio Romano, un accord a été trouvé entre l’ASM et Lukáš Hrádecký (35 ans), le gardien du Bayer Leverkusen. International finlandais (101 capes), le natif de Bratislava a disputé 35 matches la saison dernière où il aura conservé le dessus sur son concurrent Matej Kovar. 4 fois joueur de l’année avec le Bayer Leverkusen (2018, 2020, 2021 et 2023), il a permis au Werkself de remporter la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne en 2024 tout en étant finaliste de la Ligue Europa.

Il a été aussi l’artisan de la qualification finlandaise pour l’Euro 2020, la seule compétition disputée par le pays nordique. Dans un entretien pour le Rheinische Post ce mercredi, il a fait part de son envie de quitter le club allemand où on lui promet le poste de numéro 2 après l’arrivée de Mark Flekken en provenance de Brentford : «j’y pense vraiment. Ce n’est pas un secret. Mais en même temps, il faut que ce soit quelque chose de très concret et de très intéressant pour moi d’envisager de quitter ce club après tant d’années merveilleuses et fructueuses.» Monaco tente maintenant de conclure le dossier et est rentré en négociations avec le Bayer Leverkusen.