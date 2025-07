Neom SC tombe d’accord avec Monaco pour Saïmon Bouabré

Jeune talent de l’AS Monaco, Saïmon Bouabré (19 ans) est promis à jouer plus cette saison avec le club princier. Cependant, celui qui ne compte que 4 petites apparitions en Ligue 1 a la cote et d’autres écuries sont sur les rangs. Ainsi, la formation saoudienne de Neom SC veut continuer son mercato 100% Ligue 1 après avoir attiré Christophe Galtier, Alexandre Lacazette, Amadou Koné, Marcin Bulka et bientôt Nathan Zézé.

Selon RMC Sport, le joueur est tombé d’accord avec la formation saoudienne autour d’un contrat de cinq années. Si les derniers détails doivent encore être définis, le transfert est tout proche et devrait rapporter 10 millions d’euros ainsi que 2 millions d’euros de bonus à l’AS Monaco.