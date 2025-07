Liverpool : la première d’Hugo Ekitike fait déjà beaucoup parler

Depuis une semaine, Hugo Ekitike ne s’arrête pas. Le 23 juillet, le Français a officiellement rejoint les rangs de Liverpool après avoir paraphé un contrat jusqu’en 2030. Le tout pour un montant d’environ 90 M€. Dans la foulée, le désormais ex-joueur de l’Eintracht Francfort s’est envolé pour Hong Kong afin de rejoindre le staff et ses nouveaux coéquipiers, lancés dans la tournée de pré-saison en Asie. Rapidement, le Frenchy a fait la connaissance du groupe, où il a pu compter sur le soutien de son compatriote tricolore Ibrahima Konaté. Il a aussi pu découvrir Arne Slot, qui a décidé de lui donner ses premières minutes ce mercredi à l’occasion du match amical face aux Yokohama Marinos. Avant le coup d’envoi de la rencontre, le coach néerlandais a précisé que l’attaquant a bien travaillé à l’entraînement depuis son arrivée et qu’il jouerait au maximum 45 minutes.

Et il a bien participé à toute la première période, lui qui était notamment épaulé par Mohamed Salah, Florian Wirtz et Cody Gakpo. Dès son premier ballon touché, Ekitike a d’ailleurs enthousiasmé le stade selon le Daily Mail. Servi par Salah à la 3e, il n’est pas parvenu à prendre le dessus sur son adversaire, sur un terrain jugé "horrible" par les médias anglais. L’ancien joueur de Reims s’est surtout fait remarquer à la 25e. « Ekitike a failli marquer son premier but pour Liverpool, et quel but. Après une belle interaction entre Bradley et Salah sur le côté droit, le premier a centré vers Ekitike, qui dévie intelligemment et manque de peu de battre le gardien local au premier poteau», précise le Telegraph. Ensuite, rien de spécial à signaler pour la dernière recrue du LFC, qui a été remplacée à la mi-temps (0-0) par Darwin Nuñez.

Un baptême du feu qui fait couler de l’encre

Mais la presse anglaise n’a pas manqué d’analyser les premières minutes d’Ekitike au sein du club de la Mersey. Présent sur place, le Daily Mail a écrit à son sujet : «franchement, rien de remarquable en première période pour Hugo Ekitike, pour sa première titularisation à Liverpool. Quelques belles touches de balle, mais le service laissait à désirer malgré la bonne performance de Florian Wirtz. Il est difficile de porter un jugement sur le nouvel homme de 90 M€ sur la base de 45 minutes - mais il a au moins quelques minutes dans les jambes avec ses nouveaux coéquipiers.» De son côté, le Liverpool Echo lui a donné la note de 6 avec les commentaires suivants : «il a bien reçu une passe de Salah en début de match et a essayé de se connecter avec ses coéquipiers attaquants, mais aucune chance réelle pour la nouvelle recrue lors de ses débuts non officiels.»

Le Daily Express a été un poil plus généreux puisqu’il lui a attribué un 7. «Quelques moments forts pour ses débuts. Il a lancé une belle passe vers Bradley et a failli marquer d’une talonnade audacieuse», précise la publication britannique. L’Evening Standard a aussi été marqué par la grosse occasion du Français. «Hugo Ekitike, titulaire pour la première fois depuis son transfert de Francfort pour 90 M€, a également failli marquer d’une frappe piquée.» Les supporters, eux, sont divisés. Sur les réseaux sociaux, certains ont évoqué de «super débuts» de l’attaquant. D’autres attendaient mieux. «0 but, 0 passe décisive, 0/4 duels gagnés, 43% de réussite. 90 M€ bien dépensés…», a lâché l’un d’eux sur X. Un autre a «peur de voir un nouveau Darwin Nuñez». Il va falloir un peu de patience pour voir le vrai visage du Français sous son nouveau maillot. Il aura certainement l’occasion de monter en puissance lors du prochain amical face à Bilbao le 4 août.