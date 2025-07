Benfica fait une offre au PSG après l’échec João Félix !

Benfica connaît depuis plusieurs semaines un été assez agité. Le club portugais a décidé de se montrer plus qu’actif sur le marché des transferts afin de préparer au mieux le barrage de Ligue des Champions face à… l’OGC Nice. Joueur emblématique du club, Angel Di Maria a fait ses valises il y a quelques semaines pour retourner à Rosario en Argentine. Alors forcément, il fallait frapper fort pour calmer les supporters.

Dans ce sens, le club portugais a annoncé les arrivées de deux grosses recrues au milieu : l’Argentin Enzo Barrenechea et le Colombien Richard Ríos. De quoi faire saliver un peu les fans lisboètes. Mais il fallait aussi recruter du sang neuf en attaque pour compenser la perte de Di Maria. Benfica avait ainsi jeté son dévolu sur Joao Felix. Pépite du club transféré à l’Atlético de Madrid contre 126 millions il y a encore quelque temps, l’attaquant portugais devait faire son grand retour. Mais à la dernière seconde, il a fait machine arrière et a décidé de s’engager du côté d’Al-Nassr en Arabie saoudite.

Une offre de 11 millions

Alors Benfica doit rapidement trouver un nouveau profil. Selon les informations de la presse portugaise et notamment du Correio da Manhã, le SBL a ciblé un indésirable du PSG : Marco Asensio. L’attaquant espagnol, prêté les six derniers mois à Aston Villa, n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et il est plus que jamais sur le départ. Il y a quelques jours, nous vous révélions que Paris tenait déjà un accord avec Fenerbahçe pour le transfert du joueur. Mais ce dernier n’est pas encore emballé par l’idée de jouer en Turquie et n’a pas donné son accord.

Dans le même temps, Benfica veut donc en profiter et a coché son nom. C’est même la priorité offensive désormais. Mieux encore, selon les indiscrétions du média portugais, les dirigeants de Benfica ont formulé cette nuit une offre au PSG. Elle s’élève à 11 millions d’euros. Une offre que Benfica estime largement suffisante pour débarrasser le PSG de l’un de ses indésirables de l’été. Reste à savoir la réponse du PSG dans ce dossier et si le joueur sera plus emballé par le Portugal…