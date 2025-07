OL : Michele Kang ne connaissait pas Leo Messi

Nouvelle boss de l’OL depuis l’éviction de John Textor, Michele Kang a déjà pris ses marques au club. Entre le mercato et la promotion de l’équipe féminine, la femme d’affaires d’origine coréenne ne chôme pas. Elle dirige tout de même 4 équipes et a investi environ 200 M€. Mais il y a encore quelques années de cela, elle ignorait tout ou presque du soccer.

Pour preuve cette anecdote qu’elle confirme sans la moindre honte auprès de L’Equipe. Lors d’un cocktail en 2019, elle est interrogée sur Lionel Messi, dont elle n’a alors jamais entendu parler. «Mais de qui me parlez-vous ?», lui répond Kang. «Depuis, j’ai rattrapé un certain retard. J’apprends vite !» explique-t-elle au quotidien sportif non sans une certaine malice.