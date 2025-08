Premier League : le mercato complètement dingue de Sunderland

La Premier League est un monde à part. C’est celui où un promu est en capacité de déverser des flots d’argent en continu sur le marché des transferts. Au 1er août, Sunderland a le 6e club le plus dépensier d’Angleterre avec pas moins de 140 M€ lâchés dans ce mercato pour 40 M€ de ventes, dont 30 M€ pour le seul Jobe Bellingham (parti au Borussia Dortmund). Depuis le début de l’été, les Black Cats préparent leur retour en première division après 8 ans d’absence en enchaînant les belles recrues et les noms prometteurs, à défaut d’être ronflants. Et c’est encore loin d’être terminé.

Le club a annoncé ce matin la signature de Robin Roefs en provenance du NEC Nimègue pour 12 M€. Il devrait être le titulaire cette saison à un poste où le désormais ex-numéro un, Anthony Patterson, apparaît comme un remplaçant de luxe. C’était la volonté de Régis Le Bris de densifier ce secteur de jeu. Le jeune attaquant espagnol, Marc Guiu, est lui aussi attendu dans les prochaines heures, en prêt depuis Chelsea. Ce dernier serait la 9e recrue estivale et sans doute pas la dernière. Amine Adli fait partie des dernières pistes après l’échec dans le transfert d’Armand Laurienté.

Les Francophones à l’honneur

Sunderland avait prévenu avant même d’annoncer ses premiers transferts. Il allait être très actif, notamment grâce à ses 238 M€ reçus en droits TV et en dotations pour sa promotion. «Nous savions, dès la planification de ces premières semaines que nous commencerions avec 45 joueurs», assurait Le Bris la semaine dernière en conférence de presse, désireux de tester chacun d’eux durant la préparation, avant de réduire son groupe au fur et à mesure. «La direction se précisera progressivement.» Le club tarde encore à se décider car outre Bellingham, seuls Tom Watson a été vendu à Brighton (10 M€) et Adil Aouchiche prêté à Aberdeen.

C’est l’une des particularités des Black Cats, un recrutement estampillé Ligue 1, ou du moins francophone. Habib Diarra a débarqué en provenance de Strasbourg pour 32 M€, plus gros transfert de l’histoire du Racing, puis Enzo Le Fée s’est définitivement engagé contre 23 M€ depuis la Roma. Le Belgo-Marocain Chemsdine Talbi est lui aussi venu du Cercle Bruges pour 20 M€ puis ce fut au tour de l’Ivoirien Simon Adingra, recruté 25 M€ à Brighton. Enfin, il y a eu Noah Sadiki, 17 M€, de l’Union Saint-Gilloise. Ce recrutement est jeune, ils ont tous 25 ans ou moins. Seuls Granit Xhaka, arrivé pour 20 M€ du Bayer, et l’ancien Lillois Reinildo (libre) font figure d’exceptions.

Trois recrues encore espérées

Un besoin d’expérience nécessaire avant de se frotter à la Premier League. C’est aussi le résultat du travail de Florent Ghisolfi, le directeur sportif français qui a posé ses valises dans le nord de l’Angleterre cet été. Certaines recrues étaient déjà arrivées mais il a appliqué la même politique. Une fois que le dossier de l’attaquant et du milieu offensif seront bouclés, Sunderland attendra encore un défenseur central. Nous vous dévoilions il y a quelques jours les noms de Loïc Badé, particulièrement courtisé en Angleterre, mais aussi de Nayef Aguerd. La planche à billets toujours de sortie car rien n’est pas grand pour se maintenir en Premier League.