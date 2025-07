Mercato OM : ça bouge dans tous les sens pour Nayef Aguerd

Cet été, les clubs font la queue devant la porte de Nayef Aguerd. Ils se bousculent même pour le solide défenseur marocain, qui voit de nombreuses écuries défiler depuis le début de l’été et même avant. Comme révélé par nos soins il y a maintenant quelques semaines, l’Olympique de Marseille a fait de lui une priorité pour renforcer son arrière-garde.

Et l’arrivée de Facundo Medina ne change rien aux plans des Phocéens, qui veulent mettre la main sur les deux joueurs pour être solide en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. Cible privilégiée des dirigeants olympiens, qui avaient fait une offre contractuelle au joueur il y a un mois, le Lion de l’Atlas, qui a plusieurs offres entre les mains, voit aussi d’autres écuries se précipiter à ses pieds. L’Atlético de Madrid et le Bayer Leverkusen avaient avancé leurs pions durant un moment.

Sunderland entre en scène pour Aguerd, l’OM reste en lice

La Real Sociedad, elle, aimerait toujours le garder définitivement après son prêt réussi. Du côté de l’Italie, plusieurs candidats se sont manifestés. C’est le cas de l’AS Roma et de l’AC Milan, qui veulent apporter du sang neuf derrière. Les deux pensionnaires de Serie A aiment beaucoup son profil et son expérience. Et ils ne sont pas les seuls.

Selon nos informations exclusives, Sunderland a rejoint la file d’attente pour s’offrir Aguerd. Promus en Premier League, les Black Cats sont tombés sous son charme et ont pris la température. Mais il reste à savoir si ce projet plaira au joueur et si West Ham, club auquel il appartient jusqu’en 2027, acceptera de le vendre à un concurrent en Premier League. Ce qui n’est pas sûr. Quoi qu’il en soit, les Londoniens, qui doivent vendre cet été, peuvent se frotter les mains avec Aguerd, qui n’a pas encore fait son choix.