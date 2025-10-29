Mercato : Lucas Paquetá veut changer de club dès cet hiver !

Le 31 juillet, Lucas Paquetá (28 ans) poussait un grand ouf de soulagement. Impliqué dans une affaire de paris sportifs et visé par une enquête de la fédération anglaise, l’ancien pensionnaire de l’Olympique Lyonnais était blanchi par les instances. Une excellente nouvelle pour le milieu de terrain qui encourait une suspension de quatre ans. Cependant, le Brésilien a toujours son transfert manqué à Manchester City en 2023 en travers de la gorge.

En effet, lui et son club envisageaient de poursuivre la FA en justice afin d’obtenir réparation. Depuis, Paquetá a retrouvé le chemin des terrains et affiche un bilan de 3 buts inscrits en 10 matches cette saison. Un bilan porté à 21 réalisations et 14 passes décisives en 130 rencontres avec la formation anglaise depuis 2022. Mais alors que son club pointe à la 19e place du classement et lutte plus que jamais pour son maintien, le joueur a pris une décision radicale.

West Ham réclame au moins 70 M€

Le Times assure que Lucas Paquetá a fait savoir qu’il souhaitait quitter les Hammers dès le prochain mercato hivernal. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Le coup est rude pour West Ham. Les Londoniens ont toujours été au soutien de leur joueur et ce dernier avait embrassé l’écusson du club l’été dernier alors que des rumeurs de départs circulaient déjà. Bien évidemment, ce type de preuve d’amour ne vaut plus vraiment grand-chose dans le monde du football actuel.

Cette envie d’ailleurs du Brésilien risque toutefois d’être mal accueillie dans les travées du stade olympique. Après avoir été blanchi dans son affaire l’été dernier et fait son retour en équipe nationale, Paqueta veut-il profiter de la première occasion pour rejoindre un club plus huppé ? À l’heure actuelle, aucun nom de courtisan n’a filtré, mais nous pouvons vous confirmer également que West Ham va réclamer environ 70 M€ pour un joueur ayant encore deux ans de contrat.