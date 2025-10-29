L’OL et Strasbourg toujours à l’affût pour Fabio Carvalho

Arrivé à l’été 2024 à Brentford en provenance de Liverpool contre un chèque de 23,4 millions d’euros, Fabio Carvalho (23 ans) est dans le dur du côté des Bees, il ne compte que 7 apparitions pour 2 buts cette saison et ronge son frein sur le banc. Voulant se battre pour une place de titulaire, il est particulièrement déçu du manque de possibilités qui lui sont offertes. Le milieu offensif pense à un départ cet hiver selon l’Evening Standard.

Ainsi un prêt avec option d’achat est à l’étude et le joueur préfère partir cet hiver plutôt que d’attendre l’été. Deux clubs français sont intéressés avec l’Olympique Lyonnais et le Racing Club de Strasbourg qui ont tenté de le recruter précédemment. Les deux clubs de Ligue 1 doivent aussi composer avec la concurrence de Stuttgart.