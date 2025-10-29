L’OL retarde la publication annuelle de ses comptes

L’OL ne publiera pas ses comptes de la saison 2024/2025 tout de suite, annonce dans un communiqué publié ce mercredi, Eagle Football Group, qui détient le club français. Alors que la publication devait intervenir à la fin de ce mois d’octobre comme chaque année, celle-ci interviendra «dans les meilleurs délais et au plus tard, le 30 novembre». Ce retard s’explique par «l’attente de la finalisation de l’examen des flux entre la société et ses parties liées mené par un cabinet externe».

Comme attendu, l’exercice comptable de la saison dernière est «très fortement déficitaire», explique le groupe. L’OL est passé à deux doigts d’une rétrogradation administrative en Ligue 2 par la DNCG. Avec ses dettes et le manque de recettes en seconde division, le club risquait purement et simplement le dépôt de bilan. La venue de liquidités, le plan de départs volontaires, les engagements pris auprès du gendarme financier et la venue de Michele Kang à la place de John Textor à la tête du club l’ont sauvé d’une relégation.