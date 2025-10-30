Manchester United : Lisandro Martínez fait son grand retour à l’entraînement

Bonne nouvelle pour Manchester United : Lisandro Martínez est enfin de retour à l’entraînement collectif, près de 9 mois après sa rupture du ligament croisé antérieur. Le défenseur argentin de 27 ans s’était gravement blessé en février dernier face à Crystal Palace (0-2) et avait dû passer par la case opération. Après plusieurs semaines d’entraînement individuel, l’ancien joueur de l’Ajax a retrouvé ses coéquipiers à Carrington. Ruben Amorim, son entraîneur, s’est voulu prudent en conférence de presse : « il se sent bien. Son genou réagit très bien, donc je ne veux pas parler d’un jour précis ou d’une semaine ».

La suite après cette publicité

Malgré ce retour encourageant, Martínez devra batailler pour retrouver une place de titulaire. La défense des Red Devils s’est solidifiée ces dernières semaines, avec notamment Luke Shaw repositionné dans l’axe gauche de la défense à 3, ainsi que les bonnes performances de Harry Maguire, Leny Yoro et Matthijs de Ligt. Martínez, qui n’a plus disputé le moindre match officiel depuis février, pourrait ne pas figurer dans le groupe contre Nottingham Forest ce week-end. Mais son retour progressif est une excellente nouvelle pour Amorim, qui n’a jamais caché combien « l’agressivité et le leadership de Licha » manquaient à son équipe.